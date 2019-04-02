انفجار في قاعدة عسكرية روسية بسان بطرسبرج

أسفر انفجار عبوة ناسفة مجهولة المصدر، اليوم الثلاثاء، إصابة 3 أشخاص بجروح في أكاديمية عسكرية في مدينة سان بطرسبرغ شمال غربي روسيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستيالحكومية عن وزارة الدفاع.
وقالت الوزارة في بيان "انفجرت عبوة ناسفة لم تُحدد طبيعتها بعد في حوالى الساعة 1:30 بعد الظهر (10:30 توقيت
وأضافت أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح، لكن حياتهم ليست في خطر وهم يتلقون العلاج.
وأشارت وسائل إعلام روسية، أن الانفجار وقع بأكاديمية الفضاء العسكرية، وتم إخلاء الطلاب والمدرسين.
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