طائرة استطلاع برتغالية تنتهك المجال الجوي لفنلندا

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية الاشتباه في انتهاك طائرة استطلاع برتغالية المجال الجوي للبلاد. ونقلت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن المتحدثة باسم الوزارة نينا هيرسكي قولها إن "الطائرة انتهكت فيما يبدو المجال الجوي أمس الاثنين في تمام الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي في جنوب غرب العاصمة هلسنكي"، ورفضت

من جانبه، قال المتحدث باسم القوات الجوية البرتغالية اللفتنانت كولونيل مانويل دا كوستا إنه ليس على علم بالحادث، لكنه سيبحث الأمر. "الطائرة انتهكت فيما يبدو المجال الجوي أمس الاثنين في تمام الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي في جنوب غرب العاصمة هلسنكي"، ورفضتالمتحدثة الكشف عن مزيد من التفاصيل، لكنها أكدت أن الأمر قيد التحقيق من قبل حرس الحدود الفنلندي.من جانبه، قال المتحدث باسم القوات الجوية البرتغالية اللفتنانت كولونيل مانويل دا كوستا إنه ليس على علم بالحادث، لكنه سيبحث الأمر.

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