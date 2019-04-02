أمير الكويت يغادر تونس بعد مشاركته في القمة العربية

غادر الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصُّباح أمير دولة الكويت، تونس، اليوم الثلاثاء، بعد مشاركته في أعمال الدورة الثلاثين للقمة العربية بتونس، وكان في وداعه في مطار قرطاج الدولي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وذكرت الرئاسة التونسية -في بيان اليوم- أن الرئيس التونسي أجرى بهذه المناسبة محادثات مع أمير دولة الكويت تطرق إلى نتائج قمة تونس وأبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها في جدول الأعمال، وأشاد الجانبان بما تضمنه إعلان تونس من قرارات وتوصيات مهمة لخدمة القضايا العربية ودفع العمل

العربي المشترك.وأعرب الرئيس التونسي عن شكره لأمير دولة الكويت على مشاركته في قمة تونس ومساهمته القيّمة في إنجاحها وإثراء محتواها، وأشاد بالدور الريادي له في دفع مسارات تسوية الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الدول العربية.كما جدّد الرئيس التونسي تقديره للإسهامات الكبرى لأمير دولة الكويت في مجالات العمل الإنساني والخيري، ومبادراته النبيلة لتخفيف معاناة اللاجئين والمنكوبين وكلّ مستحقي المساعدة الإنسانية في المنطقة والعالم، معرباعن تهانيه له بمناسبة اختياره من قبل منظمة الأمم المتحدة "قائدا للعمل الإنساني" واختيار دولة الكويت "مركزاً للعمل الإنساني".وأشاد الرئيس التونسي بالدور المتميز للكويت في عملية إعادة إعمار العراق لا سيما من خلال استضافتها وتنظيمها في فبراير 2018 لــ "مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق" ومساهمتها في هذا الإطار بتخصيص ملياري دولار في صورة قروض واستثمارات.من جانبه، عبّر أمير دولة الكويت عن امتنانه للرئيس السبسي على حفاوة الاستقبال وحسن تنظيم القمة، مشيدا في هذا السياق، بالجهود التي بذلتها الرئاسة التونسية في تسيير أعمالها وإثراء مضامينها ومخرجاتها، مثمّنا دور تونس الفاعل في دفع العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية.