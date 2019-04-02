الرئيس اللبناني السابق يؤكد أهمية تحييد بلاده عن الصراعات الإقليمية

أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، ضرورة تحييد لبنان عن أزمات منطقة الشرق الأوسط وصراعات المحاور الإقليمية، لتمكينه من النهوض اقتصاديًّا، وذلك انطلاقا من إعادة إعمار سوريا وبدء مرحلة استقبال الوفود الأجنبية وأصحاب الشركات الكبرى لجعل لبنان منصة استراتيجية لإعادة إعمار سوريا.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيسالسابق المبعوث الرئاسي الصيني إلى الشرق الأوسط قونج شياو شنج، ووفد من وزارة الخارجية الصينية والسفير الصيني لدى لبنان وانج كيجيان.
وتناول اللقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة والأزمة التي يعاني منها لبنان جراء ما يجري من حوله، خاصة
كما تلقى الرئيس اللبناني السابق دعوة من وزارة الخارجية الصينية للمشاركة وإلقاء كلمة في مراسم افتتاح "الدورة الثانية لمنتدى الإصلاح والتنمية الصيني العربي" في شانغهاي في شهر أبريل تحت عنوان "التشارك في بناء الحزام والطريق" وتقاسم التنمية والازدهار.
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