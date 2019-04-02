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الجيش السوري يدمر مخابئ للإرهابيين في الريف الشمالي

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نفذت وحدات من الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، عمليات موسعة استهدفت مخابئ وتحصينات إرهابيي "الحزب التركستاني" في أطراف بلدتي العنكاوي وشورلين بالريف الشمالي.

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم الثلاثاء أن ذلك جاء ردا على تكرار خرق الجماعات الإرهابية تحت زعامة تنظيم

"جبهة النصرة " الإرهابي والمنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي ، لاتفاق منطقة "خفض التصعيد".


أشارت إلى أن هذه العمليات أسفرت عن سقوط قتلى من إرهابيي "الحزب التركستاني" كما

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أسفرت عن خسائر بالعتاد وتدمير مواقع محصنة وكمية من الأسلحة والذخيرة.


يذكر أن "الحزب التركستاني" تنظيم يضم إرهابيين "مرتزقة " أجانب تسللوا عبر الحدود التركية ، ويعد من أكبر الجماعات الإرهابية المنتشرة في ريفي : حماة الشمالي وإدلب ، ويتخذ من المدنيين دروعا بشرية ، فضلا عن استهدافه القرى الآمنة بالقذائف الصاروخية.

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