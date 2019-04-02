مساعد الرئيس السوداني: تحقيق السلام يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة

قال مساعد الرئيس السوداني، مسئول ملف السلام، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، إن تحقيق السلام يمثل خياراً استراتيجياً للدولة. وأكد إبراهيم - خلال لقائه اليوم الثلاثاء بالقصر الجمهوري بالخرطوم، برئيس بعثة يوناميد، جيرمايا ماما بولو - حرص الحكومة على تحقيق السلام في دارفور من خلال إلحاق الحركات المسلحة الرافضة لوثيقة السلام، لافتا إلى توجيهات رئيس الجمهورية

وأكد مساعد الرئيس السوداني استمرار جهود تحقيق السلام مع حركات دارفور غير الموقعة على الوثيقة.

من جانبه، أكد ماما بولو، عزم بعثة اليوناميد تنشيط التواصل مع حركات دارفور وتحريك الوساطة خلال الفترة القادمة.

ماما بولو - حرص الحكومة على تحقيق السلام في دارفور من خلال إلحاق الحركات المسلحة الرافضة لوثيقة السلام، لافتا إلى توجيهات رئيس الجمهوريةعمر البشير بشأن توحيد ملف السلام وفق المرجعيات المعروفة.وأكد مساعد الرئيس السوداني استمرار جهود تحقيق السلام مع حركات دارفور غير الموقعة على الوثيقة.من جانبه، أكد ماما بولو، عزم بعثة اليوناميد تنشيط التواصل مع حركات دارفور وتحريك الوساطة خلال الفترة القادمة.

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