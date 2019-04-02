الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة رغم التهدئة

قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أغارت، اليوم الثلاثاء، على قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

وذكرت المصادر أن طائرات استطلاع إسرائيلية مسيّرة استهدفت بصاروخين تجمعاً لمتظاهرين على أطراف شرق مدينة غزة.

وشهدت المنطقة، خلال الأسبوع الماضي، تصعيداً بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في القطاع. وسقط صاروخ أطلق من غزة على مدينة تل أبيب ما أدى لإصابة سبعة أشخاص. فيما قصفت قوات الاحتلال مواقع عدة في القطاع.

وأعلن مسؤولون فلسطينيون، قبل أيام، عن تقدم في وساطة مصر لتعزيز تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما يشهد القطاع مظاهرات ضمن مسيرات العودة الشعبية المستمرة منذ مارس 2018. واستشهد فيها 270 فلسطينياً للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 12 عاماً.