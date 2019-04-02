الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تغرق الساحة الفلسطينية في دوامة العنف والفوضى

اتهمت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي بالعمل على إغراق الساحة الفلسطينية في دوامة العنف والفوضى.

ونددت الوزارة، في بيان صحفي، بقتل قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً وإصابة ثلاثة آخرين في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس، معتبرة أن الحادثة "حلقة إضافية في مسلسل التصعيد الممنهج والمدروس" ضد الفلسطينيين.

وقالت الوزارة إن إسرائيل "تستدرج الساحة الفلسطينية لإغراقها في دوامة العنف والفوضى، بما يخدم مخططات الاحتلال، وتحويلها إلى مادة انتخابية تصب في خدمة أجندته".

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد ونتائجه وتداعياته، محذرة من مغبة التعامل مع الاعدامات الميدانية كأمور يومية مألوفة وكأرقام للإحصائيات فقط، بما يخفي حجم المعاناة الكبيرة للعائلات الفلسطينية جراء فقدانها لأبنائها ومعيليها.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بـ "سرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وغيرها ومساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفهم من سياسيين وعسكريين وأمنيين".

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وأعلنت مصادر فلسطينية صباح اليوم عن استشهاد شاب وإصابة ثلاثة آخرين بالرصاص الحي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.

وذكرت المصادر أن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم ودارت مواجهات بينها وبين شبان فلسطينيين ما أدى الى استشهاد شاب بعد إصابته بأكثر من 10 رصاصات اخترقت جسده وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم حالته متوسطة.