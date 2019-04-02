الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في حجة

سيطرت قوات الجيش اليمني، على مواقع جديدة في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

ونجحت قوات الجيش الوطني من تحرير قرية الطينة غرب منطقة بني حسن في مديرية عبس.

في الوقت الذي ما تزال المواجهات على اشدها، تستمر قوات الجيش الوطني في تقدمها باتجاه مزارع الجر في المديرية ذاتها.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر ميلشيات الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى أسر اثنين آخرين، واستعادة طقمين قتاليين.بحسب ما جاء على موقع "سبتمبر نت" التابع للشرعية اليمنية.

وكانت قوات الجيش الوطني، اطلقت الخميس الماضي، عملية عسكرية واسعة، حررت خلالها عدداً من القرى في مديرية عبس، بالإضافة الى تمكنها من قطع الخط الدولي المؤدي الى عبس شفر، تكبدت خلالها المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأروح والعتاد.