كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنلندا تعلن انتهاك طائرة برتغالية لمجالها الجوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة دفاع فنلندا، أن طائرة مراقبة برتغالية يشتبه في أنها انتهكت المجال الجوي لبلد الشمال.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، نينا هيرسكي، إن الطائرة ارتكبت انتهاكًا مزعومًا للمجال الجوي يوم الاثنين في الساعة 6 صباحًا جنوب غربي العاصمة هلسنكي.

ورفضت "هيرسكي"، اليوم الثلاثاء، التعليق أكثر أو إعطاء مزيد من التفاصيل، لكنها قالت، إن الأمر قيد التحقيق من قبل حرس الحدود الفنلندي.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم القوات الجوية البرتغالية الكولونيل مانويل دا كوستا، لوكالة أسوشيتيد برس، إنه لم يكن على علم بالحادث ولكنه سينظر في الأمر.