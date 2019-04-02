كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نزوح وضحايا أطفال إثر سوء الأحوال الجوية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر سقوط الأمطار الغزيرة والمستمرة طيلة الأيام الماضية، مع السيول القادمة من إيران، عن مقتل طفل، وإصابة ثمانية أشخاص بينهم خمس فتيات داخل مدرسة، بجروح، إثر تردي الأحوال الجوية من أمطار ورياح قوية، في جنوب العراق.

وتسببت السيول المائية الهائجة، القادمة من إيران، بإغلاق للطرق، والجسور، في أربع محافظات وسط، وشمال، وشرق، العراق، الحال الذي دفع العشرات من العائلات إلى النزوح من مناطق سكناها بأسرع وقت ممكن، في ظل استنفار أعلنته البلاد لدرء الخطر وحماية خطوط الطاقة، وحقول النفط، والجسور.

Advertisements

وأظهر بيان أحدث إحصائيات وثقتها فرق المفوضية بمحافظات "ذي قار، وصلاح الدين، وكركوك، وواسط"، عن الضرر الناجم من السيول، وسقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية على مدى اليومين الماضيين.