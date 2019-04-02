كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا توسع من أسطولها البحرى فى تحذير شديد لدول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لزيادة قدراتها العسكرية بسرعة، وإرسال تحذير شديد لدول العالم.

وعلى مدار الـ15 عاماً المقبلة، ستزيد البحرية الأمريكية أسطولها من المدمرات من أجل شن هجمات طويلة المدى، وصواريخ اعتراضية، والانخراط في حرب المياه المفتوحة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية ايوم، أنّ الخطط التي وضعتها واشنطن ستزيد من سفنها البحرية بأكثر من 30 بالإضافة إلى ثماني طائرات قتالية إضافية.

وبحلول عام 2034، ستقوم البحرية بنشر 30 مدمرة "دى دى جى 51" إضافية، بما في ذلك 22 سفينة حربية جديدة طراز دى دى جى 51 فلايت 3، و8 مدمرات طراز "دى دى جى 51 فلايت ايه".

وتسعى الولايات المتحدة للتأكد من عدم وجود منطقة محظورة عن طريق زيادة أسطولها تحت الماء من خلال إنشاء 15 سفينة حربية ساحلية بالإضافة إلى 32 غواصة هجومية جديدة للتعامل مع التهديدات تحت مستوى سطح البحر.

وتمتلك الولايات المتحدة حاليًا حوالي 280 سفينة تابعة للبحرية، لكن الخطط ستزيد ذلك بأكثر من 25 بالمائة إلى 355.

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وقال اللواء كوماندر كيفن تشامبرز لموقع الجيش الأمريكي على الإنترنت "ديفنس مارفن": "يصل مخزون قوة المعركة إلى 301 عام 2020 و 355 عام 2034".

وستكون الأسلحة قادرة على القيام بضربات طويلة المدى بدقة أكبر ضد العدو عبر المحيطات، وسيصبح هذا ممكنًا بفضل أسلحة الليزر المحسّنة ، والمحركات الجديدة ، والإلكترونيات المحسّنة ، والبرامج القابلة للترقية بسرعة ، والرادار الأكثر قوة.

وفي هذه الأثناء، عززت الولايات المتحدة التوترات مع روسيا بعد أن كثفت واشنطن اليوم خططها لمنع تركيا من شراء طائرة عسكرية من موسكو.

وأوقف البنتاجون أنقرة من استلام طائرة مقاتلة من طراز اف-35 من نظام الدفاع الصاروخى بالكرملين.