كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطة الفلسطينية تتوقف عن إرسال المرضى للعلاج بالمستشفيات الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السلطة الفلسطينية، أنها توقفت عن إحالة المرضى إلى المستشفيات الإسرائيلية الأسبوع الماضي.

وأكد وزير الصحة الفلسطيني، صحة النبأ للعديد من وسائل الإعلام المحلية، وفقاً لشبكة 24 نيوز، اليوم الأربعاء.

وقال أسامة النجار المتحدث بإسم وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية لصحيفة التايمز أوف إسرائيل :"لن نحيل المرضى بعد الآن إلى المستشفيات الإسرائيلية لأن إسرائيل فرضت علينا رسوماً إضافية مقابل الخدمات الطبية وأخذت الأموال للفواتير الطبية دون إذن منا".

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ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، أحالت رام الله 50 ألف مريض في عام 2018، وحققت التكاليف ما يقدر بنحو 100 مليون دولار، على الرغم من أن الأرقام تختلف على نطاق واسع.

وترسل السلطة الفلسطينيين إلى إسرائيل للعلاج الذي لا يمكن توفيره في الوقت الحالي في الضفة الغربية، وتدفع جميع النفقات المتعلقة، من خلال ترتيب خاص يرى أن الأموال تُخصم من إيرادات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وأضاف نجار أن السلطات الإسرائيلية رفضت مناقشة الترتيبات، بينما أخبرت وزارة المالية الإسرائيلية منظمة الشفافية الدولية أنها تعتقد أن الرسوم عادلة.

وجادل آخرون في القيادة الفلسطينية بأن هذا جزء من خطة أوسع لفصل الاقتصاديين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو جزء أساسي من استراتيجية تنمية مدتها 3 سنوات من شأنها أن تعزز الاقتصاد المحلي.