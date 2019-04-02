كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 113 مليون شخصا يعانون الجوع الشديد فى 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عانى أكثر من 113 مليون شخصاً في 53 دولة من الجوع الشديد في عام 2018، وخاصة في اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان، وفقًا لتقرير نُشر اليوم الثلاثاء، والذي يبرز أن الحروب والمناخ هما السببان الرئيسيان لنقص الغذاء

وتم الإعلان عن هذه الوثيقة بمناسبة نظمتها الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء، والتي جمعت في بروكسل ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" وبرنامج الغذاء العالمي، وفقاً لوكالة افى الإسبانية.