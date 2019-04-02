كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تضرر 50 منزلا.. إعصار مائى يحول حول مبانى شاهقة بماليزيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظهر لقطات مرعبة بقعة مياه ضخمة تحول حول المباني الشاهقة وهي تتجه نحو حافة مدينة ماليزية.

وتعرض ما لا يقل عن 50 منزلاً في ضاحية تينجونج توكونج بمدينة جورج تاون بجزيرة بينانج لأضرار بعد تدفق مجرى المياه فوق الأرض يوم الاثنين.

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وهزت العاصفة المرعبة سكان المدينة البالغ عددهم 200 ألف نسمة، حيث هزت المباني في جميع أنحاء الجزيرة لمدة 15 دقيقة قبل أن تنتقل بعيدًا عن المنطقة.

وقالت نونا خالد، البالغة من العمر 75 عامًا، لصحيفة الملايو ميل: "كان صوت الريح يصم الآذان ورأيت جزءًا من سقف منزلي يطير بسبب الريح.. لقد كان أمرًا مخيفًا للغاية وحدث لأول مرة منذ 50 عامًا أقيم فيها هنا. "

وتمت مشاركة ثلاث مقاطع فيديو عبر الإنترنت، وحصلت على مشاهدة نحو 100000 مرة في 12 ساعة فقط.

وفي الفيديو الأول، شوهدت قناة المياه الضخمة وهي تتحرك نحو المباني الشاهقة في ضاحية تانجونج توكونج، ويُظهر المقطع الدوامة العمودية الضخمة تتحرك نحو الشاطئ وتتبدد بسلاسة حيث ينفد الماء.