إصابة 4 في انفجار بالأكاديمية العسكرية بمدينة سان بطرسبرج الروسية

وقع انفجار في مبنى أكاديمية موزاييسكي العسكرية للفضاء في مدينة سان بطرسبرج الروسية، مما أسفر عن إصابة أربعة طلاب، حسبما صرح ممثل خدمات الطوارئ الإقليمية.

وقال متحدث باسم خدمات الطواريء لوكالة "سبوتنيك"، اليوم: "نتيجة الانفجار أصيب أربعة طلاب، وفقا للمعلومات الأولية. ولم يتضح بعد سبب الانفجار".

ووفقًا لوسائل الإعلام الروسية، تم احتجاز 15 شخصًا في الطابق الثالث، بعد انهيار درج السلم نتيجة الانفجار. وتم إخلاء الطلاب والمدرسين.

تعد أكاديمية موزاييسكي العسكرية للفضاء، في سان بطرسبرغ واحدة من أكبر مؤسسات التعليم العسكري في روسيا.