كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: حزب العدالة والتنمية التركي سيطعن في نتيجة الانتخابات في إسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "حريت"، اليوم الثلاثاء، إن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم قرر الطعن في نتيجة الانتخابات المحلية في جميع أحياء إسطنبول التسعة والثلاثين، بعد أن أوضحت أحدث النتائج تقدم مرشح حزب المعارضة.

يوشك الحزب الحاكم على فقد سيطرته على إسطنبول وأنقرة، أكبر مدينتين في البلاد، في انتكاسة انتخابية مفاجئة من شأنها تعقيد خطط الرئيس رجب طيب أردوغان لمواجهة الركود الاقتصادي.

وأعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية المنافس أمس الاثنين تقدم إمام أوغلو في انتخابات رئاسة البلدية في اسطنبول بنحو 25 ألف صوت.

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وقال حزب العدالة والتنمية إنه سيستخدم حقه في الطعن على النتائج عند وقوع مخالفات في التصويت. وتنتهي مهلة تقديم الطعون الساعة 1200 بتوقيت غرينتش.

وزاد الغموض بسبب الانتخابات المحلية من الضغوط على الليرة التي تراجعت قيمتها كثيرا الأسبوع الماضي مع تراجع ثقة الأتراك في عملتهم، مما دفعهم لإقبال قياسي على شراء الدولار والذهب، بحسب ما نقلت "رويترز".

وهبطت الليرة، اليوم الثلاثاء، بنسبة تصل إلى اثنين في المئة أمام الدولار بفعل مخاوف من تجدد التوتر مع الولايات المتحدة التي أوقفت تسليم عتاد متعلق بمقاتلات إف-35 إلى تركيا.