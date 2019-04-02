كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يزيل منافذ بيع الخضروات والفاكهة بعد خسارته لأنقرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر تركية، إن مسؤولين في بلدية أنقرة بدأوا أمس الإثنين، في إزالة منافذ بيع الخضروات والفاكهة بأسعار رخيصة، بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتائج غير رسمية بفوز مرشح الشعب الجمهوري، في الانتخابات المحلية.

والمنافذ التي سماها أردوغان "منافذ التنظيم" انطلقت في العمل قبل الانتخابات المحلية للتصدي لارتفاع أسعار السلع الغذائية، وفق ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية اليوم الثلاثاء.

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وكان المدير العام للقروض الزراعية، فخر الدين بويراز، أعلن في منتصف فبراير الماضي، أن منافذ بيع التنظيم ستعمل مدة شهرين ونصف.

ولكن منافذ التنظيم لم تصمد بعد خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، محمد أوزحسكي، رئاسة بلدية أنقرة لصالح مرشح الشعب الجمهوري، منصور يافاش، بحسب نتائج غير الرسمية، لتعمل بلدية المدينة على إزالتها وفق الصحيفة التركية.