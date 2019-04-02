كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا لن تمنح مساعدات كوارث للمزارعين جراء تضرر آلاف الأفدنة بسبب الفيضانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلقت مروحية بلاك هوك العسكرية فوق ولاية أيوا، لإعطاء معلومات المسؤول الأمريكي البارز عن الزراعة، وعضو مجلس الشيوخ للولاية عن الأضرار التي لحقت بالحقول جراء الفيضانات الأخيرة، حيث امتدت الأضرار بحقول الذرة الصفراء إلى الصوامع المعدنية الممزقة بسبب المياه الموحلة.

وقال بيل نورثي وكيل وزارة الزراعة الأمريكية لوكالة رويترز، إنه لا يوجد شيء يمكن للحكومة الأمريكية فعله حيال ملايين "البوشل"-مقياس زراعى- من المحاصيل التالفة هنا بموجب القوانين الحالية أو برامج مساعدات الكوارث.

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وأضاف نورتي أن وزارة الزراعة الأمريكية ليس لديها آلية لتعويض المزارعين عن المحاصيل التالفة في التخزين، وهي مشكلة لم يسبق لها مثيل على هذا النطاق، ويعود ذلك جزئياً إلى أن المزارعين الأميركيين لم يخزنوا أبدًا تلك الكمية الكثيرة من حصادهم، بعد سنوات من فرط المعروض من الأسواق، وانخفاض الأسعار وأحدث ضربة للمبيعات الضائعة من الحرب التجارية الأمريكية مع الصين، التي كانت في السابق أكبر مشتر لصادرات فول الصويا.

وقدمت وزارة الزراعة الأميركية العام الماضي 12 مليار دولار من المساعدات المتاحة للمزارعين الذين عانوا من خسائر الحرب التجارية، دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس.

ولدى الوكالة برامج منفصلة تغطي جزئياً الخسائر الناجمة عن الماشية التي نفقت في الكوارث الطبيعية، وتعويض المزارعين الذين لا يستطيعون زراعة المحاصيل بسبب الطقس، ومساعدتهم على إزالة الحطام المتبقي في الحقول بعد الفيضانات.