لثالث مرة.. عثمان بنجلون يغير اسم “BMCE”

يرتقب أن يغير البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا تسميته للمرة الثالثة في تاريخه حيث كشف عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام للمجموع عن التسمية الجديدة التي ستحملها مجموعته البنكية انطلاقا من 11 شتنبر المقبل وهي “بنك أوف أفريكا“.

وقال بنجلون، إن اختيار التاريخ له رمزيته على اعتبار أنه التاريخ الذي شهد سنة 1959 تأسيس البنك المغربي للتجارة الخارجية، وبعد خوصصته سنة 1985 حمل اسم BMCE BANK، ثم لاحقا بعد 17 سنة تم تغييره إلى BMCE Bank OF AFRICA على اعتبار أن مستقبل المجموعة أضحى مرتبطا بالقارة السمراء، حيث يحضر في 54 دولة بإجمالي مستهلكين يصل إلى 1.5 مليار مستهلك، يتوقع أن يرتفع عدهم إلى 2.5 مليار مستهلك.