عيسى ديوب: ” حتى لو لم توجه لي فرنسا الدعوة لن ألعب أبدا مع المنتخب المغربي”

جدد عيسى ديوب، اللاعب المغربي – السينيغالي، الحامل للجنسية الفرنسية، رفضه التام حمل قميص المنتخبين الوطنيين المغربي والسينيغالي، مؤكدا بأن حلمه الأول والأخير هو حمل قميص منتخب فرنسا.

وفي حوار مع مجلة “ريكورد” الفرنسية، نشر أمس الإثنين، قال عسى ديوب، المحترف في صفوف فريق ويستهام الإنجليزي، إنه لن يلعب أبدا للمنتخب المغربي أو منتخب السينغال، ولم يرتدي قميصهما حتى لو لم توجه له دعوة تمثيل منتخب فرنسا.

وصرح ديوب، في المناسبة ذاتها قائلا: ” لم يتم اختياري بعد من أجل حمل قميص المنتخب الفرنسي، سوف أبدل كل ما في وسعي من أجل تحقيق ذلك، من أجل اختيارك في المنتخب يجب أن تضاعف مجهوداتك وأن تتطور أكثر”.

وأضاف: ” لقد ولدت في فرنسا، أنا فرنسي، هذا بلدي، يدين لي بالكثير، تمثيل منتخب آخر لأني لم يتم اختياري في المنتخب يعتبر نفاقا، أحب المنتخب الفرنسي، وحتى لو ل أتمكن من اللعب مع المنتخب الفرنسي، فلن العب أبدا لمنتخب آخر”.

جدير ذكره، أن الناخب الوطني، هيرفي رونار، سبق له وأن تواصل مع اللاعب، عندما كان يمارس في الدوري الفرنسي رفقة “سانت إتيان” من أجل إقناعه باختيار المغرب، غير أنه رفض.