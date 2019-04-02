شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن العربي يكرم الفنانة التشكيلية "عبير الحضرمي" والان مع التفاصيل

كرم الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع اليمن العربي، الفنانة التشكيلية، عبير الحضرمي، خلال ندوة بموقع اليمن العربي، نظراً لتميزها فى الحفاظ على الحضارة اليمنية، من خلال عدد من اللوحات الفنية، إضافة إلى تمثيلها اليمن دولياً ومحلياً.

وقال رئيس تحرير موقع اليمن العربي، إن الفنانة التشكيلية شاركت فى الكثير من المعارض الفنية، كان آخرها بجريدة الأهرام بالقاهرة، تحت عنوان "بصمات الفنانيين السابع عشر"، حيث شاركت بلوحة تتحدث عن التراث الحضرمي، موجهاً الشُكر لها على تمثيل اليمن دولياً ومحلياً.