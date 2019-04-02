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41 قذيفة ومتفجرات عثرت عليها الاجهزة الامنية شرق المكلا

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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من العثور على 41 قذيفة متفجرات شرق المكلا.

وقالت مصادر محلية إن فريق هندسي متخصص في إزالة الألغام والمتفجرات تابع للمنطقة العسكرية الثانية قام بالنزول للمنطقة وتمشيطها بتكليف مباشر من رئيس عمليات قيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عمر بادبيس ، و تمت إزالة 41 قذيفة كانت مخبئة وكان جزء منها مدفون تحت الأرض.

كما عملت الوحدات العسكرية على تأمين المنطقة والتأكد من سلامة المكان وخلوه من أية متفجرات أخرى قد تعرض المواطنين للخطر أو تقلق السكينة العامة. 

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وقال الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري أن الفرق المتخصصة بإزالة الألغام والمتفجرات أستطاعت إزالة أكثر من 80 طن من المتفجرات زرعتها وخزنتها العناصر الإرهابية أبان سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي على مدن ومديريات ساحل حضرموت قبل ثلاثة أعوام .

وكانت قد زرعتها وخزنتها العناصر الإرهابية أبان سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي على مدن ومديريات ساحل حضرموت قبل ثلاثة أعوام .

الناطق الرسمي باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية/ هشام الجابري

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