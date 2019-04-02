شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تسجل خامس واقعة طعن بسكين خلال 4 أيام والان مع التفاصيل

سجلت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، خامس واقعة طعن خلال 4 أيام في المنطقة نفسها بشمال العاصمة لندن، وسط محاولات لكبح تزايد جرائم الطعن بـ"السكاكين" في البلاد، وفقا للعين الإخبارية.

وتعرض 4 ضحايا للطعن من الخلف، مطلع الأسبوع الجاري، في منطقة إدمونتون شمال غرب لندن؛ حيث يعتقد محققون أن الأمر ليس له صلة بالإرهاب وأن مشتبها به واحدا ضالع في الأمر.

وألقت السلطات البريطانية القبض على رجلين للاشتباه في إلحاقهما ضرراً خطيراً ولا يزالان رهن الاحتجاز.

وفيما يتعلق بالهجوم الخامس، أكدت شرطة لندن عثورها على رجل في الثلاثين من عمره مصابا بطعنات في وقت مبكر صباح اليوم، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة.

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وعلق شرطي إنجليزي يُدعى لوك ماركس على الحوادث بقوله: "أدرك أن الأحداث في مطلع الأسبوع سببت قلقا كبيرا ومخاوف بين الناس وأن هذا الحادث سيسبب مزيدا من القلق".

وعقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اجتماعا خاصا أمس الإثنين لبحث التعامل مع تزايد جرائم الطعن بسكاكين في بريطانيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت الشرطة البريطانية إصابة أحد عناصرها في حادثة طعن خارج محطة قطار شرق العاصمة لندن.

وأوضحت إحصاءات بريطانية رسمية، مارس/آذار الماضي، أن 285 واقعة طعن حدثت في إنجلترا وويلز عام 2018، وهو أعلى معدل منذ بدأ تسجيل هذه الحوادث قبل أكثر من 70 عاما.