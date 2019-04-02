شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعدمون 31 مسلحاً من أتباعهم بتهمة «الخيانة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت مصادر عسكرية، أن ميليشيات الحوثي أعدمت 31 من مسلحيها المحاصرين في مدينة الدريهمي جنوبي الحديدة، بعد عرضهم الاستسلام للقوات المشتركة.
وقال المتحدث باسم “ألوية العمالقة”، وضاح الدبيش، إن الحوثيين المحاصرين في الدريهمي عرضوا قبل أيام على قيادات عسكرية في القوات المشتركة في الحديدة تسليم أنفسهم.
وأضاف، أنه بعد انكشاف الأمر، تعرض المحاصرون للتصفية بعد اتهامهم بالخيانة من قبل قيادات الحوثيين، وفق ما ذكر موقع “نيوز يمن”.
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