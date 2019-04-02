- 1/2
- 2/2
فوجئ السائرون على طريق سريع في إمارة أبو ظبي بتمثال ضخم لبوذا أقيم على جانب الطريق، وسرعان ما انتشرت صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح موقع صحيفة خليج تايمز الإماراتية أن "هذا التمثال الذي يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار نُصب في ذلك المكان على طريق الشيخ زايد السريع بين دبي وأبو ظبي منذ يوم الأحد".
وأضاف الموقع أن "متحف اللوفر أبو ظبي أكد أن نصب التمثال جاء في إطار النسخة الثانية من متحف الطريق السريع الذي سينطلق يوم 7 نيسان الجاري لعرض عشرة أعمال فنية من مقتنيات المتحف".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. "بوذا" في طريق الشيخ زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.