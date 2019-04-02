3 جرحى في انفجار عبوة ناسفة بأكاديمية عسكرية بروسيا

أصيب 3 أشخاص بجروح في أكاديمية عسكرية بمدينة سان بطرسبرج شمال غرب روسيا، الأحد، في انفجار عبوة ناسفة مجهولة المصدر.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن العبوة الناسفة، التي لم تُحدد طبيعتها، انفجرت بعد ظهر اليوم، في مكاتب العاملين بمبنى إداري يتبع أكاديمية موزايسكي.

وأشارت الوزارة إلى أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح لكن حياتهم ليست في خطر وهم يتلقون العلاج، بحسب وكالة أنباء ريا نوفوستي الحكومية.

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ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر بهيئات الطوارئ في مدينة سان بطرسبرج قولها إن الانفجار وقع في الطابق الثاني لأحد الأجنحة الدراسية أثناء فترة الدوام، مستبعدة أن يكون المصابون من طلاب الأكاديمية.

وحسب المصادر، فإن نحو 20 شخصا كانوا عالقين في المبنى المنكوب بعد انهيار سلم بسبب الانفجار، دون ورود تأكيد رسمي لهذه التقارير.

وأعاد هذا الحادث الأذهان إلى انفجار هز متجر كبير في مدينة سان بطرسبرج الروسية، ديسمبر/كانون الأول 2017، مما أدى لإصابة عدد من المتسوقين.



وذكرت لجنة تحقيق روسية أن سبب الانفجار عبوة ناسفة محشوة بشظايا معدنية، تبين أنها محلية الصنع قوتها تعادل 200 جرام من مادة تي إن تي.