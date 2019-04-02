انت الان تتابع بعد عامين من الصمت.. ميركل تضطر للتدخل في البريكست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انشغلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالفوضى السياسية في بلادها، ما منعها من التدخل في أزمة البريكست، لكن مع استقرار حكومتها بدأت تدلو بدلوها في هذه القضية

في سبتمبر من عام 2017، فاز الحزب الديمقراطي المسيحي الذي كانت تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل آنذاك، في الانتخابات العامة في البلاد، لكن لم يتمكن من الحصول على أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة، ومنذ ذلك الحين، دخلت البلاد في فوضى سياسية، منعت المستشارة الألمانية التي كانت القائد الفعلي للاتحاد الأوروبي، من التركيز مع مشاكل القارة العجوز، وعلى رأسها قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن مع استقرار الأوضاع السياسية في برلين، بدأت ميركل في الانخراط في قضايا الاتحاد الأوروبي.

حيث أشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن هذا الأسبوع من المقرر أن يشهد أبرز تدخل من ميركل في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، منذ أكثر من عامين. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتجنب الفوضى السياسية التي تواجهها بريطانيا الآن. فمن المقرر أن تعقد ميركل

حيث أشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن هذا الأسبوع من المقرر أن يشهد أبرز تدخل من ميركل في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، منذ أكثر من عامين. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتجنب الفوضى السياسية التي تواجهها بريطانيا الآن. فمن المقرر أن تعقد ميركل محادثات، الخميس المقبل، مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، في العاصمة دبلن، ستناقش خلالها قضية الحدود مع أيرلندا الشمالية، ومخاطر خروج بريطانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق والذي قد يحدث في 12 أبريل الجاري. ويأتي تدخل ميركل في قضية البريكست، بعد أن وصلت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد أن فشلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة الماضية، في الحصول على موافقة مجلس العموم على اتفاق الخروج للمرة الثالثة. حيث قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه لم يعد بوسعهم تقديم أي مساعدة للحكومة البريطانية، ومنحت بروكسل بريطانيا مهلة أخرى لمدة أسبوع، تخطرها خلالها بأي تطور يحدث، قبل القمة الحاسمة للاتحاد المقرر لها العاشر من أبريل الجاري. بعد رفض مقترح ماي.. بريطانيا تتجه نحو انتخابات عامة وتنظر ماي، التي تفكر في خوض محاولة رابعة لعرض اتفاق الخروج أمام البرلمان هذا الأسبوع، في عقد انتخابات عامة مبكرة للخروج من هذا المأزق. Advertisements حيث تواجه حكومتها انقساما بسبب البريكست، فبعض الوزراء يحثونها على اتخاذ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 12 أبريل، فيما هدد البعض بالاستقالة في حال تبنيها هذه السياسة. الشبكة الأمريكية أشارت إلى أن محادثات ميركل وفارادكار تأتي وسط تزايد قلق ألمانيا من أن أيرلندا لم تتخذ إجراءات كافية لحماية حدودها مع أيرلندا الشمالية، التي ستكون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في حالة انسحاب بريطانيا من الكتلة دون اتفاق. وفي القمة الأوروبية التي عقدت منذ عشرة أيام، عاتبت المستشارة الألمانية فارادكار لعدم تبني بلاده خطة محددة لحماية حدودها، حيث قالت إن أيرلندا لا تشعر بمدى خطورة الموقف المقبلة عليه، وفقا لمسؤولين. هل تفكر تيريزا ماي في استفتاء رابع على اتفاق الخروج؟ وبعد أن حاولت تجنب الدخول في نزاع البريكست بعد أن بدأت المفاوضات بين لندن وبروكسل منذ عامين، اضطرت ميركل للتدخل في الأزمة، بعد تصاعد خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وللتأكيد على إحباط برلين من الموقف في قضية البريكست، اتهم مايكل روته نائب وزير الخارجية الألماني، السبت الماضي، "90% من وزراء الحكومة البريطانية بأنهم لا يعلمون كيف يعيش أو يفكر العمال، لأنهم ولدوا في أفواههم ملعقة من ذهب"، على حد قوله. وتقول "بلومبرج" إن ميركل ستلعب دورا هاما في تحديد موقف الاتحاد الأوروبي في حالة طلب بريطانيا، تأجيل الموعد النهائي للبريكست لفترة أطول. حيث تعد بريطانيا واحدة من الدول القليلة التي تنوي منح بريطانيا المزيد من الوقت قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي في حالة دعوة ماي لعقد انتخابات مبكرة. في يوم الخروج.. مستقبل البريكست غامض وماي عاجزة في المقابل يرفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخاذ مثل هذا القرار، وهو ما قد يمثل مأزقا لبروكسل، حيث يتطلب تمديد البريكست، موافقة دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين بالإجماع.

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