الان تتابع روسيا.. ثلاثة جرحى في انفجار عبوة داخل أكاديمية عسكرية بسان بطرسبورغ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أسفر انفجار عبوة ناسفة مجهولة المصدر، الثلاثاء، عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في أكاديمية عسكرية في مدينة سان بطرسبرغ شمال غرب روسيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الحكومية عن وزارة الدفاع.
وقالت الوزارة في بيان: “انفجرت عبوة ناسفة لم تُحدد طبيعتها بعد في حوالى الساعة 1,30 بعد الظهر (10.30 ت غ) في سان بطرسبرغ في مكاتب العاملين في مبنى إداري في أكاديمية موزايسكي”.
وأضافت أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح لكن حياتهم ليست في خطر وهم يتلقون العلاج.
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