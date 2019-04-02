وقال المصدر لموقع روسيا اليوم، إن الحكومة العراقية الحالية برئاسة عادل عبد المهدى أوقفت الدعوى بعد وساطات تدخل بها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزانى، مشيرا إلى أن الدعوى وصلت إلى مراحل متقدمة خلال العامين الماضيين.
وأضاف "الدعوى التى رفعها العبادى كانت ضد تركيا لشرائها النفط من كردستان، وقد وصلت لمراحل نهائية"، مبينا أن "الحكم فيها كان سيكون بفرض تعويض بقيمة 26 مليار دولار".
وأشار إلى أن الحكومة التركية طلبت تأجيل المحكمة إلى خمس سنوات، موضحا أن حكومة عبد المهدى وافقت على طلب تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عراقى: حكومة بغداد أجلت دعوة قضائية ضد أنقرة بالمحكمة الدولية بسبب النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.