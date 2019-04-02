وتابعت أن ترامب كان يناضل من أجل حشد دعم الزعماء العرب لخطة السلام في منطقة الشرق الأوسط التي طال انتظارها، إلا أن قراره الأخير قد يدمر كل هذه الجهود.
وأضافت أن ترامب يدمر الآن جهود صهره جاريد كوشنر ومبعوثه للشرق الأوسط جيسون جرينبلات من أجل إبرام صفقة القرن، بقرارته أحادية الجانب.
وأوضحت أن كوشنر وجرينبلات قاموا برحلات مكوكية مكثفة لدول منطقة الشرق الأوسط على رأسها المملكة العربية السعودية ومصر والأردن من أجل إقناع القادة العرب المهتمين بالشأن الفلسطيني بالصفقة.
وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية ترفض بشكل كامل التعامل مع الإدارة الأمريكية بعد قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، ولكن كانت إدارة ترامب تعلق آمال كبيرة على الحلفاء العرب للضغط على السلطة الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلة أمريكية: ترامب يدمر جهود إدارته لعقد "صفقة القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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