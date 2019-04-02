كيف أثار الريسوني غضب التنظيم الدولي للإخوان ؟

أثار الدكتور أحمد الريسوني رئيس ما يسمى إتحاد علماء المسلمين، الذي أسسه، يوسف القرضاوي، المعروف بولائه لقطر ودعمه للعمليات الإرهابية، غضب التنظيم الدولي للإخوان المحظور دولياً .

وبحسب المعلومات المتوفر، فإن غضب التنظيم جاء على خلفية تحيز الريسوني لفرع تنظيم الإخوان في المغرب، وتقديم النصيب الأكبر من الدعم المادي المقدم من قطر لهذا الفرع دون غيره من الفروع .

والريسوني، أنتخب خليفة للقرضاوي في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018 بعد 14 سنة تأسيس هذا الإتحاد في مدينة دبلن بإيرلندا قبل أن ينتقل إلى الدوحة في 2011 مع بداية ما يسمى الربيع العربي.

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وتؤكد المعلومات أن ممارسات الريسوني فجرت خلافات عميقة بين فرع تنظيم الإخوان في المغرب وتونس، حيث يشكو الأول من إنحسار الدعم المقدم من قطر وتركيا مع تولي الريسوني .

ويمثل إتحاد علماء المسلمين الذي أسسه القرضاوي أحد أذرع التنظيم الدولي للإخوان ومركز إصدار الفتاوي للعمليات الإرهابية التي ينفذها الجناح العسكري التابع للتنظيم .

ويمثل الإتحاد في تونس، حزب النهضة، ذراع الإخوان، الذي يرأسه راشد الغنوشي أول رئيس لتونس بعد هرب بن علي أواخر 2010م مع بدايات ما يسمى بـ"الربيع العربي" الذي تسبب بكوارث في البلدان التي إجتاحها .