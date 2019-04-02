شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: 3 جرحى بانفجار عبوة ناسفة في أكاديمية عسكرية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (سان بطرسبورغ)أسفر انفجار عبوة ناسفة مجهولة المصدر اليوم (الثلاثاء) عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في أكاديمية عسكرية في مدينة سان بطرسبورغ شمال غرب روسيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الحكومية عن وزارة الدفاع.
وقالت الوزارة في بيان «انفجرت عبوة ناسفة لم تُحدد طبيعتها بعد في نحو الساعة 1:30 بعد الظهر (10:30 ت.غ) في سان بطرسبورغ في مكاتب العاملين في مبنى إداري في أكاديمية موزايسكي». وأضافت أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح لكن حياتهم ليست في خطر وهم يتلقون العلاج.
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