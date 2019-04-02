فرنسا تدعو بروناي إلى العدول عن تطبيق عقوبة الرجم ضد مثليي الجنس

اسماء السيد - باريس: دعت فرنسا الثلاثاء سلطنة بروناي الى العدول عن تطبيق قانون جديد في اطار الشريعة الاسلامية يتضمن عقوبة الرجم بحق مثليي الجنس ومرتكبي الزنى. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "بروناي أعلنت عن بدء تنفيذ قانون جزائي جديد في 3 نيسان/ابريل 2019 ينص على عقوبات جسدية وعقوبة الاعدام بحق متهمين بجرائم خصوصا مثليي الجنس ومرتكبي الزنى والردة والتجديف. إن فرنسا تدعو بروناي الى العدول عن هذا المشروع والحفاظ على التجميد المفروض لعقوبات الاعدام منذ 1957".

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