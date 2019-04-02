شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم النواب تتفقد المدارس الابتدائية والثانوية بمسقط رأس رئيس البرلمان..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثالث علي التوالي، تفقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة، حيث قامت اليوم الثلاثاء، بزيارة مدرستي دارور الثانوية بنين، والشهيد محمد مصطفي إبراهيم الابتدائية، التابعتان لإدارة دراو التعليمية، حيث مسقط رأس الدكتور علي عبد العال، وذلك بحضور النائبة هالة أبو علي، والنائب ياسين عبد الصبور، والنائب عامر الحناوي.

وحرص الوفد البرلماني، على التأكد من انتظام سير العملية التعليمة لاسيما امتحانات المرحلة الأولي الثانوية الالكتروني عبر "التابلت"، ليؤكد الطلاب انضباطها في امتحانات الفيزياء والأحياء، بعد سقوط السيستم في اللغة العربية.

وتساءل الوفد البرلماني عن مدي طائلة الدروس الخصوصية لاسيما بعد تطبيق النظام التعليمي الجديد، ليقول الطلاب إنهم لم يستفيدوا من الدروس الخصوصية مع نظام الامتحانات الجديد ، وعقب رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب بالتأكيد علي أن النظام الجديد يقوم علي الفكر وأنه لن يكون هناك حاجة إليها بعد ذلك، قائلاً :" الدروس الخصوصية ملهاش لازمة بعد الان، وياريت الكل يقتنع بذلك".

وتأكد الوفد البرلماني برئاسة الدكتور سامي هاشم، من حسن معاملة الطلاب وعدم تعرضهم للإهانات أو الضرب أو السب، في المقابل اشتكي الطلاب من عدم تمكنهم من الدخول بشكل دائم علي "بنك المعرفة" الأمر الذي وعد رئيس اللجنة بحله مع وزير التعليم.

من جانبه، وجه الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي التحية لأهل دراو علي ترحابهم، والدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان من مسقط رأسة، مشيرا إلي أنه رمز لمصر كلها.

وأشاد هاشم، بانتظام العملية التعليمية في المدرسين سواء الثانوية واستلام التابلت، أو المدرسة الابتدائية، مطالباً المعلمين بالقيام بدورهم بكفاءة داخل المدرسة للقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية.

وقال هاشم، إن المعلم هو رائد منظومة التغيير داعيا إياهم للتكاتف سويا من أجل المنظومة التعليمية الجديدة، وتضيع الفرصة علي مروجي الشائعات والجماعات الإرهابية التي لا تريد الخير للبلاد، لتصل مصر إلي بر الأمان تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه هاشم، الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي علي الحزمة الاجتماعية؛ من رفع المعاشات والحد الأدني للأجور بالإضافة إلي العلاوات الاستثنائية، قائلا: " القادم أفضل .. والرئيس مؤمن بأن المعلمون يستحقون أكثر مما يحصلون عليه خاصة مع رسالتهم السامية، ونبحث داخل البرلمان تعديل قانوني التعليم ونقابة المعلمين".

وأضاف هاشم، أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح لاسيما قاطرة تطوير التعليم التي انطلقت ولن تعود للخلف.

وتعقيباً علي ما ذكرة الطالب عبد الله مصطفي عبد الحميد، صاحب أحد الابتكارات التي حصدت فيها الجوائز بأن هناك إشكالية تواجة في التمويل، لفت رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلي التعديل التشريعي الذي قامت به اللجنة في شأن قانون رعاية المبتكرين، ليوفر التمويل اللازم للشباب المصري المبتكر، بالإضافة إلي قانون حوافز الابتكار.

وأشاد سامي هاشم، بأداء جهاز الشرطة المصرية، بقوله : لولا القوات المسلحة والشرطة لما كنت نستطيع الشعور بالأمن الذي يعم في البلاد".

من جانبه، أعرب النائب عامر الحناوي، عضو مجلس النواب بأسوان، عن سعادته بحضور لجنة التعليم بدارو التي انجبت الدكتور علي عبد العال، مشيراً إلي أن العملية التعليمة في المنطقة بقمة ادائها الإ أن هناك بعض المطالب ومنها أهمية حل إشكالية التعليم المزدوج.

ولفت عامر إلي حاجة بعض المدارس للتجديد والاحلال ومنها مدرسة الجعافرة، مدرسة الرقبة الاعدادية.

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