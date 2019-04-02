شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل الشرق الأوسط: الجهود التشريعية شجعت الشركة على تعزيز استثماراتها بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مارتن روسكى، مدير العلاقات الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جوجل العالمية، عن سعادة الشركة بمناقشة البرلمان المصرى لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، لافتا إلى أهمية توحيد التشريعات التى تُنظم عمل الشركات التى ترغب فى الاستثمار بمجال تكنولوجيا التصالات فى مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، لمناقشة الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون إصدار حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة.

وأكد روسكى، أن الجهود التشريعية التى بذلها مجلس النواب والحكومة المصرية شجعت شركة جوجل على النظر لمصر كسوق لتكنولوجيا المعلومات وفرصة للاستثمار، مشيرا إلى أن التشريعات كانت عائقا فى السابق إلا أن الجهود التشريعية الأخيرة شجعت جوجل على تعزيز استثماراتها فى مصر.

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وأشار مدير العلاقات الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جوجل العالمية، إلى أن حماية البيانات الشخصية من أهم العناصر بالنسبة للشركة، حيث إن الشركة تسعى للحفاظ عليها، لافتا إلى أن جوجل لديها أدوات عديدة تمنح المستخدمين العديد من الخيارات لحماية بياناتهم الشخصية، موضحا أن لديها سابقة بالفعل فى مجال حماية البيانات الشخصية لدى المستخدمين ومعمول بالسوق لأوروبى بشكل واسع.

كما لفت إلى أن الحكومة المصرية أمامها فرصة عظيمة للنظر فى الأمر والمشاركة الفعالة فى المساهمة فى الاقتصاد التكنولوجى، حتى تكون على خريطة تكنولوجيا المعلومات كما استثمرت جوجل فى أوروبا.