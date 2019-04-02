إصابة 3 أشخاص بانفجار في أكاديمية عسكرية بسان بطرسبورغ

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح في انفجار عبوة ناسفة مجهولة، ظهر اليوم الثلاثاء، داخل مبنى الأكاديمية العسكرية الفضائية في سان بطرسبورغ.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن إصاباتهم لا تهدد حياتهم.
وفي وقت سابق ذكرت مصادر في هيئات الطوارئ بالمدينة، أن الانفجار وقع في الطابق الثاني لأحد الأجنحة الدراسية أثناء فترة الدوام، مستبعدة أن يكون المصابون من طلاب الأكاديمية.
وحسب المصادر، فإن نحو 20 شخصا كانوا عالقين في المبنى المنكوب بعد انهيار سلم بسبب الانفجار، دون ورود...
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