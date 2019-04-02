أفادت معلومات ​صحفية​ عن ​انهيار حائط​ في منطقة الأبراج في بلدة برج الشمالي، نتيجة سيول ​الأمطار​ ما تسبب بتحطم سيارة كانت مركونة الى جانبه.

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