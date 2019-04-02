أفادت معلومات صحفية عن انهيار حائط في منطقة الأبراج في بلدة برج الشمالي، نتيجة سيول الأمطار ما تسبب بتحطم سيارة كانت مركونة الى جانبه.
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