الشيخ ماهر حمود استقبل وفدا من حزب الله وبحث معه أوضاع لبنان والمنطقة

استقبل رئيس "الإتحاد العالمي لعلماء ​المقاومة​" ​الشيخ ماهر حمود​ في مكتبه في صيدا وفداً من "​حزب الله​" ضم السيد حسن جمول و​الشيخ زيد ضاهر​ مسؤول "حزب الله" في صيدا وعارف حميد، حيث قدم الوفد التهاني لسماحته بمناسبة ذكرى ​الإسراء والمعراج​ ويوم مبعث ​النبي محمد​، وكانت مناسبه للبحث والتداول في الأوضاع العامة في ​لبنان​ والمنطقة.

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