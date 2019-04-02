قوى الأمن الداخلي: تدابير سير نصف ماراثون قوى الامن الداخلي الاحد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه برعاية معالي وزير الداخلية والبلديات السيدة ريا الحسن وحضور المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، تنظم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي سباق النصف ماراثون السنوي الثاني عشر (21.1 كلم) في مدينة بيروت، تحت عنوان " معاً من أجل مجتمع أكثر أماناً" بإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ويشارك فيه عداؤون من مختلف الأندية الاتحادية والجمعيات الرياضية وفرق من الجيش اللبناني والمؤسسات الامنية وقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان وعداؤون منفردون لبنانيون وأجانب.

ينطلق السباق الساعة 7.00 من يوم الأحد الواقع فيه 07/04/ 2019 من أمام المتحف الوطني/ بيروت، لذلك ستُتخذ تدابير السير التالية:

أولاً: منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 18.00 من تاريخ 06/04/2019 ومنع مرورها اعتباراً من الساعة السادسة من صباح الأحد 07/04/2019 على الطرقات والتقاطعات التي سيسلكها المتسابقون، وهي التالية:

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_ انطلاقاً من أمام المتحف الوطني / بيروت، بعكس وجهة السير نحو طريق الشام - تقاطع سامي الصلح، نحو مطعم "ماكدونلدز" ثم الانعطاف يمينا نحو مستديرة الطيونة باتجاه جادة جمال عبد الناصر فمستديرة شاتيلا ثم الانعطاف يمينا نحو "جادة 22 تشرين الثاني" فتقاطع عمر بيهم - جادة بشارة الخوري، وصولا الى تقاطع بشارة الخوري، بعدها يمينا بإتحاه السوديكو – الناصرة، ثم الانعطاف يمينا نحو جادة طريق الشام - تقاطع المتحف - جادة عبدالله اليافي مرورا بكورنيش المزرعة - جادة صائب سلام - جادة ديغول - جادة باريس - تقاطع عين المريسة ( ماكدونلدز) باتجاه شارع ابن سينا -الزيتونة باي - الواجهة البحرية - تقاطع البيال - جادة شفيق الوزان، ثم يميناً باتجاه شارع فوش - شارع ويغان ثم الانعطاف يساراً بعكس وجهة السير وصولاً الى تقاطع جريدة النهار - تقاطع الصيفي، والانعطاف يميناً بعكس وجهة السير نحو شارع جورج حداد ثم يساراً نحو شارع الأرز مروراً بشارعي باستور وارمينيا - طريق النهر – تقاطع الدخولية، ثم يميناً نحو جادة بيار الجميل فمستديرة العدلية، ثم نحو جادة سامي الصلح والانعطاف يمينا الى الشارع الفرعي مقابل وزارة الصناعة والنفط ثم العودة مجدداً نحو طريق الشام، وصولا الى المتحف الوطني.

ثانياً: إقفال جميع الطرقات الفرعية المؤدّية إلى مسار السباق، اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً من تاريخ 06/04/2019، ويعاد فتحها تباعاً، بعد مرور آخر العدائين.

ودعت المواطنين الى اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية، حفاظاً على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام.