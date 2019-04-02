ابو فاعور عرض مع لاسن تفعيل التعاون الصناعي

استقبل وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​، سفيرة ​الاتحاد الاوروبي​ ​كريستينا لاسن​ وعرض معها العلاقات الثنائية وكيفية تفعيل التعاون الاقتصادي والتبادل الصناعي والسلعي بين ​لبنان​ ودول الاتحاد الاوروبي، وكيفية تسهيل انسياب السلع الصناعية اللبنانية الى ​اوروبا​ وتخفيف المعوقات التي تعترض انسياب هذه السلع.

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