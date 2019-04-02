استقبل وزير الصناعة وائل ابو فاعور، سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن وعرض معها العلاقات الثنائية وكيفية تفعيل التعاون الاقتصادي والتبادل الصناعي والسلعي بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي، وكيفية تسهيل انسياب السلع الصناعية اللبنانية الى اوروبا وتخفيف المعوقات التي تعترض انسياب هذه السلع.
كانت هذه تفاصيل خبر ابو فاعور عرض مع لاسن تفعيل التعاون الصناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.