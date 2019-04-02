المحامية سندريللا مرهج: لاعلان حالة طوارئ اقتصادية من قبل الرئيس عون

رأت المحامية ​سندريللا مرهج​ ان "المساءلة الفردية عبر قانون "من أين لك هذا" لا يمكن ان يطبق في ​لبنان​، ولا يمكن أخذ ​حالات​ فردية للقول اننا نبني دولة واننا نسعى ل​محاربة الفساد​"، معتبرة ان "المطلوب وضع ​سياسة​ عامة للدولة اللبنانية وإلا نحن ذاهبون نحو الانهيار".

ودعت في حديث تلفزيوني إلى "اعلان حالة طوارئ اقتصادية من قبل ​الرئيس ميشال عون​، وبعد ذلك يجلس الفرقاء على الطاولة ويتم بمساعدة اختصاصيين وخبراء وضع خطة تنموية على المدى الطويل للنهوض بلبنان".

واعتبرت انه "لولا الأمل لدى ​الشعب اللبناني​ لما كان استمر في هذه الارض التي تتعذب من كل النواحي"، لافتا إلى انه "يوجد في لبنان شخصيات سياسية لديها القدرة على مساعدة الدولة في وضع خطط وفي بنائها، ولا يمكن ان تبنى الدولة بوزير أو ب​حكومة​ بل تبنى بتضافر الجهود واعلان الطوارئ".

وشددت على ان "التعاون بين القطاعين العام والخاص أساسي لبناء الدولة وتأمين فرص العمل، وهذه الشراكة تفرض سن قوانين تجارية حديثة ومتطورة". وأضافت "ان ما نعاني منه هو نتيجة تراكمات، وهناك دول وضعت يدها على امن لبنان وسياسة لبنان الاقصادية وكان هانك تهاوناً من البعض في الداخل".