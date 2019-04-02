نقيب الصيادلة: يجب عدم إخضاع الدواء للمنافسة التجارية بين الصيدليات

أعلن نقيب الصيادلة غسان الأمن أن "عدد الصيادلة يفوق 4 أضعاف حاجة ​لبنان​ وهناك أكثر من 8500 صيدليّ في البلد"، مشيرا الى ان "هناك نسبة نجاح مرتفعة في امتحان الكولوكيوم ولا تفسير لهذا الأمر إلا انّ هناك تدخّلات ولكن لا أملك دليلاً ملموساً".

وفي حديث تلفزيوني اشار الأمين الى انه "يجب ان نصل الى تخفيض للفاتورة الدوائية دون ضرب الصيدلي ولا يجوز حل المشكلة على حساب ​الصيدليات​"، لافتا الى ان "ابرز بنود ال​سياسة​ الدوائية يجب ان يكون في الغاء الـ NS ورفع الجعالة على ادوية الجنريك أما ادوية البراند يبقى سعرها على حاله".

ولفت الأمين الى ان "ميزة وزير الصحة الجديد ​جميل جبق​ انه طبيب ويعرف كل التفاصيل"، مشيرا الى ان " الوزير جبق حسب معرفتي يؤيد الغاء الـ NS وI, مع ايجاد حلول بتخفبيض سعر الدواء دون ضرب الصيدليات"، مضيفا:" وزير الصحة فتح نقاش معنا بحيث يؤمن حق المواطن والصيدلي في الوقت نفسه".

وراى الأمين انه "يجب اعطاء حوافز للصيدلي لاستبدال الدواء الرخيص وليس من حق الطبيب المختص ان يبيع الدواء"، معتبرا ان "الطبيب المختص عليه تشخيص المرض والصيدلي دوره صرف الدواء"، مؤكدا أن "بعض المستوصفات تحولت الى مؤسسات تجارية في غياب الرقابة".

وأكد ان " لا علاقة لنا باستيراد أو تسعير الدواء ويجب عدم إخضاع الدواء للمنافسة التجارية بين الصيدليات بل بيعه وفق تسعيرة ​وزارة الصحة​".