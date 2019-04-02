عراجي: إعفاء المعوق من رسوم سمة الدخول واقامة وتجديد اقامة العامل الذي سوف يأتي للخدمة في منزله

بحثت ​لجنة الصحة​ في مشروع القانون المتعلق بحقوق المعوقين، وأشار رئيس اللجنة ​عاصم عراجي​ الى "أننا مع تعديل نص المادة 87 من القانون التي تنص على أن يحصل المعوق على بطاقة صادرة عن ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ التي تعفيهم من رسم جوزات السفر واتفقنا على اعفائهم من رسوم سمة الدخول واقامة وتجديد اقامة العامل الذي سوف يأتي للخدمة في منزله شرط أن يكون على كفالة دون أي أجر وجرى إعفائه من رسوم الموافقة المسبقة على العامل الآتي من الخارج وشهادة الإيداع".

لفت عراجي الى "أننا بحثنا في إقتراح قانون حول موظفي ​مؤسسة الاسكان​ الذين مر عليهم فترة طويلة، أي قبل أن توجد المؤسسة، وبحثنا بهذا الاقتراح وقلنا أن الوزراة المعنية هي وزارة الشؤون وبحثنا اقتراح قانون تعديل قانون مهنة الصيدلة".