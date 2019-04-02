لجنة تواصل المجلس المذهبي واصلت لقاءاتها الروحية على المرجعيات الدينية ومشايخ الطائفة

تابعت لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز برئاسة اللواء الركن المتقاعد شوقي المصري وفي حضور أعضائها الشيخ فادي العطار والشيخ شاهين هاني والدكتور زهير عمر وعلي فايق ورمزي جماز، جولاتها على المرجعيات الدينية ومشايخ الطائفة في مختلف المناطق، حيث زارت هذا الأسبوع يرافقها رئيس اللجنة الادارية في المجلس المذهبي العميد الركن المتقاعد بسام أبوالحسن بلدة العبادية والتقت الشيخ أبوطاهر منير بركة.

ثم زارت الشيخ أبوحسن عادل النمر، ومقام الشيخ أبوحسين سعيد ماضي ثم مقام الشيخ حسين ماضي، وكان نقاش لتثبيت ركائز العمل المؤسساتي في الطائفة وتفعيل التواصل الدائم لمصلحة الطائفة وأبنائها. والتقت اللجنة مجلس بلدة بتخنيه حيث كان في استقبالها الشيخان أبو صالح كريم أبوالحسن وأبونعيم مهيب أبوالحسن وعدد من المشايخ، ثم منزل الشيخ أبو يوسف سلمان منذر في بلدة بزبدين حيث كان اسنقبلها الشيخ أبوهلال ماجد سري الدين وعدد من مشايخ البلدة. وكان تأكيد في اللقاءات لوحدة الكلمة والموقف وتحصين الصف الداخلي وتعزيز العمل المشترك والتشاور.

وكانت الزيارة الاخيرة لخلوة الشيخ أبوعلي يوسف مكارم في بلدة رأس المتن، في حضور القاضي الشيخ غاندي مكارم، حيث التقت اللجنة المشايخ أبوسليمان غالب مكارم وأبوحمزه فؤاد صالحة وأبوحسين محمود مكارم وأبوأنور يوسف صالحة وأبوفايز أمين مكارم وأبوجهاد سامي القنطار، وتم التوافق على مواصلة مثل هذه اللقاءات "الهادفة إلى تثبيت مرجعية المجلس المذهبي وانفتاحه وتعاونه مع الجميع والحرص على تقديم أفضل المستطاع لخدمة الطائفة والوطن".