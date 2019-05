كركي: إضافة مستلزمات طبية جديدة لمساعدة المضمونين

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​، المذكرتين اعلاميتين الرقم 607 والرقم 608 تاريخ 27/ 3/ 2019، "في إطار مواكبة التقنيات العلمية ​الجديدة​ وتطورها، ولاسيما في مجال الأدوات و​المستلزمات الطبية​، وبغية تقديم العلاجات المناسبة للمرضى المضمونين المنتسبين إلى ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​، وإستنادا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1087 المتخذ في الجلسة عدد 768 تاريخ 22/3/2019، والقرار رقم 1086 المتخذ في الجلسة عدد 768 تاريخ 22/3/2019".

وجاء في المذكرتين:

"- بالنسبة للمذكرة الإعلامية 607 تاريخ 27/3/2019:

أولا: تعدل لائحة المستلزمات الطبية لجهة إضافة مستلزم طبي جديد MSGS1- 168 (HYALONE) وإدراجه على لائحة المستلزمات الطبية المعتمدة في الصندوق، وذلك بنفس الشروط الطبية الواردة للمستلزم الطبي MSGS1-153 الوارد على لائحة الصندوق في المذكرة الاعلامية رقم 507 تاريخ 21/3/2014، لتصبح على الشكل التالي:

PRICE

L.L. DESCRIPTION BY PROCEDURE

(FDA OR CE APPROVAL) NUM CODE CHARACTER CODE

140.000 HYALURONIC ACID Single dose 60mg/4ml (once/year) (*) 168 MSGS1

وهذا المستحضر هو كناية عن إبرة تستعمل لمعالجة التكلس في الركبة لمرة واحدة في ​السنة​.

- بالنسبة للمذكرةالإعلامية 608 تاريخ 27/ 3/ 2019:

أولا: تعدل لائحة المستلزمات الطبية لجهة إضافة مستلزمين طبيين جديدين MSCV4 (129 - 130) وإدراجهما على لائحة المستلزمات الطبية المعتمدة في الصندوق وذلك بنفس الشروط الواردة في المذكرة الاعلامية رقم 507 تاريخ 21/3/2014، لتصبح على الشكل التالي:

1- إضافة المستلزم الطبي الجديد MSCV4 - 129:

(Peripheral Drug Eluting Balloon) "(P.DEB)" Inpact Admiral

وهذا المستحضر كناية عن بالون يستعمل لتوسيع شرايين الأطراف.

2- إضافة المستلزم الطبي الجديد MSCV4 - 130:

(Zilver PTX Peripheral Drug Eluting Stent, Polymer Free)

PRICE

L.L. DESCRIPTION BY PROCEDURE

(FDA OR CE APPROVAL) NUM CODE CHARACTER CODE

1.800.000 Peripheral Drug Eluting Balloon "(P.DEB)"

After Pre - Dilatation Restenotic Lesion Above the Knee Including Popliteal Artery

129

MSCV

2.400.000 Peripheral Drug Eluting STENT, Polymer Free (P.DES)

(Restenotic Lesion Above the Knee)

130

MSCV

وهذا المستحضر هو عبارة عن راسور يستعمل لتثبيت توسيع شرايين الأطراف".

ودعا كركي من يعنيهم الأمر إلى "التقيد والإلتزام بالأسعار المدرجة في المذكرتين الإعلاميتين واستقبال المرضى المضمونين الذين تنطبق عليهم الحالات التي تستدعي إستعمال الأجهزة الجديدة المذكورة وتقديم العناية اللازمة لهم دون تكليفهم أعباء إضافية تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية عند الإقتضاء".

وذكر كركي جميع المديريات والمكاتب الإقليمية والمحلية المعنية في الصندوق بوجوب التقيد بمضمونهما.