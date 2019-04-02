النشرة: محاولات لاخفاء الأسعار الحقيقية لمعمل سلعاتا وغياب للشفافية بخطة الكهرباء؟

أرسل مدير عام ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ​كمال الحايك​ بتاريخ 28/4/2017 كتاباً إلى وزير الطاقة و​المياه​ الأسبق ​سيزار أبي خليل​ يحمل الرقم 4496، يشرح فيه ​تفاصيل​ مشروع ملف الاستملاك المنجز من قبل المؤسسة لانشاء معمل لانتاج الطاقة في منطقة ​سلعاتا​، وهذا المشروع هو ضمن ​خطة الكهرباء​ الشاملة والمقدمة من قبل المؤسسة.

وفي الكتاب عينه، تطلب المؤسسة من الوزارة استملاك مساحة 207000 متراً مربعاً لانشاء المعمل، مع ارفاق هذه المساحة مع سعر تقريبي لمتر الأرض في البلدة يصل إلى 1000 ​دولار​. وبالتالي فإن كلفة الاستملاكات التي تحتاجها المؤسسة تصل إلى 207 مليون دولار.

إلا أن وزيرة الطاقة الحالية ندى البستاني، ومع بدء مناقشة خطة الكهرباء في ​مجلس الوزراء​، أوضحت أن سعر متر الأرض في سلعاتا يتراوح بين 200 و500 دولار، وأن الصحيح هو أن تكلفة الاستملاكات ستكون 30 مليون دولار وليس 200 مليون. إلا أنه وفق الأرقام والأسعار التي أعطتها البستاني، فإن قيمة الاستملاكات ستتراوح بين 41 مليون دولار و103 مليون دولار، وهذا ما يؤكد وجود خلل في الأسعار المقدمة من قبلها.

كما أنه وفق معلومات "​النشرة​"، فإن أسعار متر الأرض في سلعاتا، وخصوصاً الأراضي القريبة من الساحل (لأن معامل انتاج الطاقة عادة ما يتم انشاؤها على الساحل)، تفوق الأسعار التي حكت عنها البستاني، وتقلّ عن الأسعار المقدمة في البداية من المؤسسة.

من هنا، يظهر جلياً أن الهدف من هذا الكلام هو اخفاء الأسعار الحقيقية للوصول إلى انشاء معمل سلعاتا مهما كانت الأعباء، إضافة لغياب الشفافية والوضوح في تفاصيل انشاء معامل الطاقة.