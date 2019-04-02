فرانس برس: تشييع الشاب الفلسطيني الذي قتل في مواجهات ليلا قرب القدس

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية ان تمّ تشييع الشاب الفلسطيني محمد عدوان في قلنديا، الذي قتل خلال مواجهات مع ​القوات الإسرائيلية​ قرب ​القدس​، ليل أمس.

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