الحكم بإعدام قاتل "مقاول ونجله" أمام كنيسة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي: قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، بإعدام رقيب شرطة "ربيع مصطفى خليفة" بتهمة قتل مواطن قبطي ونجله أمام كنيسة بمدينة المنيا منتصف ديسمبرالماضي. وبحسب مصدر قانوني في تصريحات له اليوم، فإن رأي الإفتاء أيد حكم المحكمة السابق بإعدام رقيب الشرطة المتهم بقتل عماد صادق ونجله ديفيد أمام كنيسة نهضة القداسة بمدينة المنيا عمدا مع سبق الإصرار والترصد ومخالفة قوانين العمل أمام دور العبادة، ويعد الحكم الصادر أولى قابل للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من النطق به.

وكانت المحكمة أحالت مطلع فبراير الماضي أوراق المتهم لفضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعي حول إعدامه بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد مسعد المليجى، وعضوية المستشارين أحمد تامر محرم وأحمد محمد محمود، وأمانة سر أحمد أمين ومحمود حفني.

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