حريق في طابق بمستشفى جامعة قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

نشب حريق بالطابق الثالث في مستشفى جامعة قناة السويس، ظهر اليوم الثلاثاء، ما دعى إدارة المستشفى لإخلائه من المرضى وإعادة توزيعهم على بقية الأقسام.

ودفعت الحماية المدنية بخمس سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، فيما دفعت هيئة الإسعاف بعشرة سيارات لنقل المرضى الذين يحتاجون لرعاية لمستشفيات أخرى.

وبدأت إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن في فحص الطابق لتحديد سبب الحريق وقيمة التلفيات.